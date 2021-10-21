Характеристики

Обогреватель РИЗУР-ТЕРМ-М-200-Exd-Т4-230--0-2-0-ТБ-У (А) + Терморегулятор РИЗУР-ТБ-FT-Exm-(+10/+20)-РИЗУР-КВВН-Exe-М20-0-Н Обогреватель взрывозащищённый РИЗУР-ТЕРМ М - Размер корпуса: малый 200 - Мощность обогревателя 200 Вт Exd - 1 Exd IIC T3...T6 Gb X Т4 - Температурный класс: температура на поверхности обогревателя не выше + 130 С 230 - Напряжение питания 230 В переменного тока 0 - L2 без защиты металлорукавом 2 - длина питающего кабеля, м 0 - Защита питающего кабеля металлорукавом: без металлорукава ТБ - Контроль воздушной среды: терморегулятор на базе биметаллического термостата серии РИЗУР-ТБ Терморегулятор РИЗУР-ТБ-FT-Exm-(+10/+20)-РИЗУР-КВВН-Exe-М20-0-Н Exm - 1ExmbIICT6GbX Поддерживаемая температура воздуха - (+10/+20) Кабельный ввод РИЗУР-КВВН-Exe-М20-0-Н У - Крепление на уголки