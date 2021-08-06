Цена без НДС, руб.
15416,66
Спецификация
Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
Характеристики
Торговая марка: Liebherr
Подробные характеристики
Тип холодильника: с морозильником
Класс энергопотребления: А+
Количество камер: 1
Объем общий: 127 литр
Объем холодильной камеры: 107 литр
Объем морозильной камеры: 15 литр
Тип управления: механическое
Уровень шума: 41 дб
Количество компрессоров: 1 шт.
Зона сохранения свежести: Нет
Количество отделений в морозильной камере: 1
Расположение морозильной камеры: сверху
Тип размораживания холодильной камеры: капельная система
Тип размораживания морозильной камеры: ручной
Полки холодильной камеры: 2 шт.
Материал полок: стекло
Цвет: белый
Высота: 850 мм
Ширина: 501 мм
Глубина: 620 мм
Вес изделия: 33.4 кг
Гарантийный срок: 36 мес
Страна происхождения: Болгария