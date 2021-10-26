Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

Характеристики

Торговая марка: Aqua Work Подробные характеристики Тип устройства: кулер Тип установки: напольный Размещение бутыли с водой: верхнее Тип охлаждения воды: компрессорный Температурный режим: нагрев и охлаждение Температура нагревания воды: 90 град Температура охлаждения воды: 10 град Мощность охлаждения, Вт: 90 Мощность нагрева, Вт: 700 Производительность нагрева: 7 литр/час Производительность охлаждения: 2 литр/час Встроенный холодильник: Нет Функция газирования: Нет Шкафчик для посуды: Нет Комус-Гид: большое количество пользователей (от 25 и выше) Защита от детей: Нет Защита от протечек воды: Нет Тип крана: нажим кружкой Количество кранов подачи воды: 2 шт. Подача воды комнатной температуры: Нет Цвет вставки: черный Цвет корпуса: серебристый Материал корпуса: пластик Размер (ШхГхВ): 310x310x960 мм Вес: 13 кг Гарантийный срок: 24 мес Страна происхождения: Китай