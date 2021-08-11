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    Главная / Торговый портал / Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами / Маска защитная медицинская нетканый материал трехслойная на резинках
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Маска защитная медицинская нетканый материал трехслойная на резинках

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Маска защитная медицинская нетканый материал трехслойная на резинках- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
    Товары первой необходимости
    38
    Маска защитная медицинская нетканый материал трехслойная на резинках

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    Поставщики
    • ООО "ТЕКСТИЛЬ ЦЕНТР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      54,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      65
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      65c НДС
    • ООО ТД "ПРОФСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      50
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      60
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      50000
      Регионы поставки
      Подробнее
      60c НДС
    • ИП Ершова О.Н.
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      59
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      59
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      59c НДС
    • ООО "ПРОВОДОВ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      43
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      51,6
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      51,6c НДС
    • ООО "ДОМИНО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      37,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      45
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      45c НДС
    • ООО "ВИКТОРИСТРОЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      37
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      44,4
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      44,4c НДС
    • ООО "САРПЛАСТ-С"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      36,88
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      44,26
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      238000000
      Регионы поставки
      Подробнее
      44,26c НДС
    • ООО "АЛЬФАТЕК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      29
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      31,9
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      31,9c НДС
    • ООО "АТОН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      25
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      30
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      30c НДС
    • ООО "АРТКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      27,27
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      30
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      238000000
      Регионы поставки
      Подробнее
      30c НДС
    • ООО "КС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      16,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      20
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Маска одноразовая трехслойная из высококачественных нетканых материалов по 20 или 50 шт. в вакуумной упаковке. Размер маски: 17.5x9.5cм Маска изготовлена по технологии СМС: спанбонд, мельтблаун, спанбонд. Маска имеет гибкий фиксатор фиксатор для носа, запаянный в платиковую полоску, не позволяющий мельчайшим частицам попадать в нос или рот. Изделие крепится при помощи резинок. Сертифицированный китайский производитель. Страна производства:Китай.
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      20c НДС
    • ООО "АТЛАНТИК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      16,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      20
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      10000
      Регионы поставки
      Подробнее
      20c НДС
    • ООО "АКВИЛОН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      15
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      15
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      139000000
      Регионы поставки
      Подробнее
      15c НДС
    • ООО "ПОЛЯРИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      15
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      15
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      15c НДС
    • ООО "КИМ МЕДИКАЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      13
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      13
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      5000
      Регионы поставки
      Подробнее
      13c НДС
    • ООО "ПЛАСТИК ОН ЛАЙН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10,8
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      20000000
      Регионы поставки
      Подробнее
      10,8c НДС
    • ООО "ЦЕНТУРИОН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9,09
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      10
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10c НДС
    • ООО "ЦТ Лантан"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10c НДС
    • ООО "АВТОТЕХПОСТАВКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9,09
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      10
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10c НДС
    • ООО "ВИТАЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8,63
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      9,5
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9,5c НДС
    • ООО "ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      238000000
      Регионы поставки
      Подробнее
      9c НДС
    • ФИЛИППОВ БОРИС БОРИСОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Одноразовая маска изготовлена из трех слоев нетканного материала "Спанбонда" различной плотности, что обеспечивает защиту дыхательных путей и удобна в использовании, т.к. плотно прилегает к лицу, имеет гибкий встроенный носовой фиксатор, круглые резинки, которые крепятся за ушными раковинами и не давят. Производство Китай.
      Минимальная партия
      0
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      9c НДС
    • ООО "ЦТО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7,35
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8,82
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      8,82c НДС
    • СИНДЕЕВА ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7,27
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      8
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8c НДС
    • ООО "КОМПАНИЯ ГАРАНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7,8
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      7,8c НДС
    • ШИГЛОВ ЕВГЕНИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7,2
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      7,2c НДС
    • ООО "АПТЕКА - 219"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6,53
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      7,19
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      7,19c НДС
    • ООО "КОМПАС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      60000000
      Регионы поставки
      Подробнее
      7c НДС
    • ООО "ДЖОЙН ИТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      7c НДС
    • ООО «ХАУС КИПЕР»
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5,40
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6,49
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6,49c НДС
    • ООО "ПАРТНЕР-СК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6,2
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6,2c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5,5
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      6,05
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6,05c НДС
    • ООО "4С"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5,5
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      6,05
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Носовой фиксатор. Размеры: 9,5х17,5 см Цвет: голубой
      Минимальная партия
      2000000
      Регионы поставки
      Подробнее
      6,05c НДС
    • ООО "СФЕРА-С"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5,40
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      5,95
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5,95c НДС
    • ЗАКИРОВ МАРАТ НАФИСОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5,1
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      5,1
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5,1c НДС
    • ООО "ЛАБПРОФ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4,40
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      4,85
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4,85c НДС
    • ООО "СПЕЦКОМПЛЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      4,4
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4,4c НДС
    • ООО ТПК "МЕДСТАНДАРТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4,2
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      139000
      Регионы поставки
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      4,2c НДС
    • ООО "ГИДРОМАШИНА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3,8
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      4,18
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      4,18c НДС
    • ООО "ЛЕКНА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3,7
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      4,07
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      4,07c НДС
    • ООО "НИИР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      4
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4c НДС
    • ООО "АЛЬЯНС-ПРО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3,5
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      3,85
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
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      3,85c НДС
    • ООО "ВАИЛ ВОРКС РУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3,09
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      3,4
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000000
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      3,4c НДС
    • ООО ТД "АРТЕКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2,75
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3,3
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3,3c НДС
    • ООО "ПРЕСТИЖ МЕДИКАЛ ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      3,3
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3,3c НДС
    • ООО "ХИМЗАЩИТА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3,2
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3,2c НДС
    • ООО "АРКТИКУМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3,2
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      3,2
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      5000000
      Регионы поставки
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      3,2c НДС
    • ООО "САМУР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2,48
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2,98
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2,98c НДС
    • ООО "ВИЗАЖ КОСМЕТИКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2,9
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      2,9
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000000
      Регионы поставки
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      2,9c НДС
    • ООО "КСА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2,38
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2,86
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      2,86c НДС
    • ООО "ТЕХНОАВИА-ЮГРА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2,51
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      2,77
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2,77c НДС
    • ООО "РОМИСЛАВ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2,27
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      2,5
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2,5c НДС
    • КОРОТКОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2,48
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      2,48
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2,48c НДС
    • ООО "РУС ШИНДА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2,4
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      2,4c НДС
    • ООО "ЛТПК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1,8
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2,16
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2,16c НДС
    • ООО "ДИРЕКТ-ТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1,95
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1,95
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1,95c НДС
    • ООО "САМСОН НН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1,38
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1,66
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1,66c НДС
    • ООО "РАЗВИТИЕ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1,5
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      1,65
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Республика Башкортостан
      Подробнее
      1,65c НДС
    • ООО "ЭКО-ЦЕНТР-К"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1,34
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1,61
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1,61c НДС
    • ООО "ГК ЛИДЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1,2
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1,44
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1,44c НДС
    • ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "МЕДТЕХНИКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1,13
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      1,25
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1,25c НДС
    • ООО "ИННОТЕХ АЙТИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ЛИГА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,90
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "МРСС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
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      0
      Регионы поставки
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    • ООО "СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
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      0
      Регионы поставки
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    • ООО "АВЕРС-М"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
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      0.0
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      Не указана
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