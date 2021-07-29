Шкаф универсальный стеллаж открытый Милана 2250х950х400ММ миланский орех ЛДСП 16ММ зеркало 4ММ 5 полок без дверей полки стекло 6ММ
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф универсальный стеллаж открытый Милана 2250х950х400ММ миланский орех ЛДСП 16ММ зеркало 4ММ 5 полок без дверей полки стекло 6ММ- Шкафы офисные деревянные
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Производство мебели для офисов и предприятий торговли
Характеристики
Каркас ЛДСП 16 мм. Задняя стенка - зеркало 4 мм
Полки стекло прозрачное 6 мм.
Стекло и зеркало отшлифованы по периметру.
За цоколем опоры пластиковые регулируемые 50 мм
Цвет: миланский орех
Размеры: В 2250*Ш 950* Г 400