Провод силовой медный ПуГВ 1х1.5 450/750В ГОСТ 31947-2012
Провода силовые для электрических установок
от 23607,6₽
Провод силовой монтажный повышенной гибкости медь ПВХ-пластикат ПуГВнг(А)-LS 1х0.75 -50...+65ГРАД ЦЕЛЬС ТУ 3500-022-59680332-2011 1 0.75ММ2 пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, без оболочки, УХЛ2, D24ММ
Провода силовые для электрических установок
от 20,06₽
Провод силовой ПВ3 1х2.5 1 2.5ММ2
Провода силовые для электрических установок
от 13,28₽
Провод силовой медь круглый ПВХ-пластикат ПуВ 1х4 400В 1
Провода силовые для электрических установок
Не указана
Провод силовой установочный медь ПВХ-пластикат ПВ1 1х1.5 ГОСТ 6323 1 1.5ММ2
Провода силовые для электрических установок
Не указана
Провод силовой установочный ПуГВнг(А)-LS 1х2.5 белый 1 2.5ММ2
Провода силовые для электрических установок
от 15668,75₽
Провод силовой пластмасса ПуГВ-ХЛ 1х6 желто-зеленый ТУ 3500-022-59680332-2011 1 6ММ2 в холодостойком исполнении
Провода силовые для электрических установок
от 79,65₽
Провод силовой медный ПуГВ 1х4 450В желто-зеленый
Провода силовые для электрических установок
от 30₽
Провод силовой установочный медный ПуГВ 1х0.75 450В синий ГОСТ 31947-2012
Провода силовые для электрических установок
от 16,8₽
Провод силовой установочный медный ПуГВ 1х0.75 450В красный ГОСТ 31947-2012
Провода силовые для электрических установок
от 16,8₽
Провод силовой установочный медный ПуГВ 1х0.75 450В белый ГОСТ 31947-2012
Провода силовые для электрических установок
от 16,8₽
Провод силовой установочный медный ПуГВ 1х25 450В желто-зеленый ГОСТ 31947-2012
Провода силовые для электрических установок
от 434,4₽