Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки

Характеристики

Весы аптечные для сыпучих материалов ВСМ являются весами специального назначения, предназначенные для измерения массы преимущественно лекарственных веществ и их смесей, а также других сыпучих материалов. Принцип действия - уравновешивание массы взвешиваемого груза массой соответствующей гири. Весы представляют собой равноплечий рычаг, к концам которого подвешены чашки, предназначенные для помещения на них взвешиваемых грузов и гирь.