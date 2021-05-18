Характеристики

Робот-пылесос AquaVac 650 предназначен для домашних бассейнов всех типов до 12 метров. Подойдет для бассейнов со сложной конфигурацией: ступени, переходы. Данный робот сам определяет площадь и структуру бассейна, делая очистку еще эффективнее по сравнению с другими пылесосами. Грамотная сборка AquaVac 650 позволяет с легкостью очищать фильтр от загрязнений, с помощью одного нажатия робот опускается в воду и начинает свою работу, время цикла зависит от программы 1,5 часа - дно или 3 ч дно и стены. Двойная система тяги не пропустит ни одной песчинки, предоставьте возможность роботу Hayward делать всю рутинную работу за вас! Время рабочего цикла 2.5 ч Вес 9,5 кг Длина кабеля 17 м Зона очистки дно, стены, линия воды Длина бассейна до 12 м Пористость фильтра Ультратонкая фильтрация Потребляемая мощность 120-240 ВТ Аксессуары, входящие в комплект Транспортировочная тележка Гарантия 36 мес