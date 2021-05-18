Спецификация
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Характеристики
Робот-пылесос AquaVac 650 предназначен для домашних бассейнов всех типов до 12 метров. Подойдет для бассейнов со сложной конфигурацией: ступени, переходы. Данный робот сам определяет площадь и структуру бассейна, делая очистку еще эффективнее по сравнению с другими пылесосами. Грамотная сборка AquaVac 650 позволяет с легкостью очищать фильтр от загрязнений, с помощью одного нажатия робот опускается в воду и начинает свою работу, время цикла зависит от программы 1,5 часа - дно или 3 ч дно и стены. Двойная система тяги не пропустит ни одной песчинки, предоставьте возможность роботу Hayward делать всю рутинную работу за вас!
Время рабочего цикла
2.5 ч
Вес
9,5 кг
Длина кабеля
17 м
Зона очистки
дно, стены, линия воды
Длина бассейна
до 12 м
Пористость фильтра
Ультратонкая фильтрация
Потребляемая мощность
120-240 ВТ
Аксессуары, входящие в комплект
Транспортировочная тележка
Гарантия
36 мес