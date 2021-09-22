Характеристики

Не монолитный металлический каркас – спинка крепится к сидушке надежным крепежом, в основании поролон плотностью 40 кг/м.куб., широкое сиденье – 51 см, высокая спинка – 67 см., съемный чехол спинки на молнии из акриловой сетки повышенной износостойкости с подголовником из экокожи, сиденье из ткани-сетки повышенной износостойкости улучшает комфорт посадки, встроенный поясничный упор, механизм качания с возможностью фиксации кресла в рабочем положении, с регулировкой усилия на качание, хромированный газлифт по стандарту Germany DIN 4550. Диаметр штока 11 мм., подлокотники пластиковые с металлической вставкой и декоративной заглушкой «под хром», усиленные роликовые колеса с ободами из полиуретана диаметром 50 мм, шток ролика 11мм., хромированная пятилучевая опора диаметром 700 мм., допустимая нагрузка 120 кг.