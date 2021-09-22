Стол для заседаний прямой Феликс ЛДСП ЛДСП 2600х900х760ММ дуб альпийский 18/32ММ ГОСТ 16371-2014

Характеристики

Размер:2600х900х760 Стол изготовлен из ЛДСП, - цвет – Дуб Альпийский. Тиснение на ЛДСП «гладкое»; Кромка ABS производства REHAU. Стол состоит из двух боковых щитов, служащих опорами, столешницы, соединительного щита и усилителей жесткости. Столешница и боковые щиты изготавливаются из ЛДСП толщиной 32 мм. Торцы изделия облицованы кромкой ABS толщиной 2 мм в цвет плиты. Соединительный щит и усилители жесткости из ЛДСП 18мм, облицованы кромкой ABS в цвет плиты. Соединительный счит имеете высоту 640мм. Столы собираются на эксцентриковых стяжках производства фирмы Hettich и шкантах, что позволяет многократную сборку-разборку мебели. В эксцентрики вставляются пластиковые заглушки в цвет плиты. В основании столов – пластиковые регулируемые опоры, высотой 10мм, Ø25мм, с возможностью регулировки высоты стола на 10мм. Цвет опоры «серый». Гарантия на изделие составляет 12 месяцев с момента сборки и установки. Товар имеет упаковку исключающую его повреждение при транспортировке. Мебель промышленного производства. Мебель соответствует ГОСТ 16371-2014 и соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"