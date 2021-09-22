Характеристики

Высота кресла 1140-1200 мм, высота спинки 670мм, ширина спинки и сидения 510мм. Глубина сидения 540мм. Немонолитный металлический каркас сидения. Высокая эргономичная спинка с глубокой прострочкой горизонтальными и вертикальными швами, образующей рисунок из 12 одинаковых квадратов, набивка сидения и спинки из формованного ППУ. Сидение прошито двумя поперечным и двумя горизонтальными швами, образующими 9 одинаковых квадратов. Кресло обеспечивает удобную посадку и препятствует напряжению сидящего. Крестовина D680мм, хромированная, ролики – полиуретан. Подлокотники литые хромированные, изогнутые, сечением 22х38мм, с мягкими накладками из экокожи черного цвета, по ребрам накладок - прострочка. Механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в рабочем положении. Газпатрон увеличенного диаметра, 4 класса по стандарту Germany DIN 4550. Обивка кресла – износоустойчивая экокожа черного цвета. Нагрузка на кресло 120 кг.