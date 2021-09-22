Характеристики

Высота кресла 1190-1245 мм, высота спинки 690мм, ширина спинки и сидения 500мм. Глубина сидения 530мм. Немонолитный металлический каркас сидения. Высокая эргономичная спинка с глубокой прострочкой горизонтальными и вертикальными швами, образующей рисунок из 6 квадратов и нижнего поясничного блока с выраженной поддержкой спины, набивка сидения и спинки из формованного ППУ. Сидение прошито одним поперечным и двумя горизонтальными швами, впереди сидения ярковыраженный валик поддержки ног. Мягкие накладки, вшитые на спинке и на сидении, придают дополнительный комфорт. Кресло обеспечивает удобную посадку и препятствует напряжению сидящего. Крестовина D680мм, хромированная, ролики – полиуретан. Подлокотники из хромированных изогнутых дугой труб, диаметром 22мм, с накладками Г-образной формы «наружу», из натуральной кожи коричневого цвета, по ребрам накладок - прострочка. Механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в рабочем положении. Газпатрон увеличенного диаметра, 4 класса по стандарту Germany DIN 4550. Обивка кресла – износоустойчивая натуральная кожа коричневого цвета. Нагрузка на кресло 150 кг.