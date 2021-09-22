Характеристики

Высота кресла 1260-1320 мм, высота спинки 730мм, ширина спинки и сидения 550мм. Немонолитный металлический каркас сидения. Высокая эргономичная спинка со встроенным подголовником и боковыми валиками поддержки тела, сидение и спинка из формованного ППУ. Мягкие накладки, вшитые на спинке и на сидении, придают дополнительный комфорт. Кресло обеспечивает удобную посадку и препятствует напряжению сидящего. Крестовина D740мм, из металла, с накладками на лучах из массива дерева, тонированного и покрытого лаком, ролики – полиуретан. Подлокотники из массива дерева, тонированного и покрытого лаком, с накладками из натуральной кожи, по ребрам накладок - прострочка. Механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в рабочем положении. Газпатрон увеличенного диаметра, 4 класса по стандарту Germany DIN 4550. Обивка кресла – износоустойчивая натуральная кожа. Нагрузка на кресло 150 кг.