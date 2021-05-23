Характеристики

Размер: 820х440х2175 Шкаф изготовлен из ЛДСП, - цвет – Дуб Галиано. Тиснение на ЛДСП «Поры дерева»; Кромка ABS производства REHAU. Крышка, низ шкафа и полки изготавливаются из ЛДСП толщиной 25мм. Торцы облицованы кромкой ABS толщиной 2 мм и 0,4 мм в цвет плиты. Каркас из ЛДСП 18мм, облицован кромкой ABS в цвет плиты. Двери из ЛДСП 18мм, облицованы кромкой ABS в цвет плиты. В шкафу имеется полка для головных уборов, полка для обуви, штанга выдвижная, на фланцах. Шкаф на 4-х регулируемых опорах высотой 30мм, Ø50 мм, с возможностью регулировки высоты шкафа на 10мм. Шкаф собирается на эксцентриковых стяжках производства фирмы Hettich и шкантах. Двери распашные. На каждой двери ручка – кнопка с поднимающимся язычком, материал-цинковое литье, цвет хром матовый. Гарантия на изделие составляет 12 месяцев с момента сборки и установки. Товар имеет упаковку исключающую его повреждение при транспортировке. Мебель промышленного производства. Мебель соответствует ГОСТ 16371-2014 и соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"