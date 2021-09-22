Стол письменный для руководителя Vasanta V-118 ЛДСП ЛДСП 1800х880х760ММ дуб Галиано криволинейный

Характеристики

Размер: 1800х880х760 Стол изготовлен из ЛДСП, - цвет – Дуб Галиано. Тиснение на ЛДСП «Поры дерева»; Кромка ABS производства REHAU. Стол состоит из двух боковых щитов, служащих опорами, эргономичной столешницы и соединительного щита. Столешница и боковые щиты изготавливаются из ЛДСП толщиной 38 мм. Столешница имеет форму трапеции, внешний край – выпуклый радиус, внутренний край – вогнутый радиус. Опоры стола с внешней стороны по всей высоте вертикального торца имеют по 2 накладки сечением 30х30мм цвета «алюминий матовый», между которыми имеется профиль размером 10х20мм, цвета «алюминий матовый» по всей высоте торца опоры, вмонтированный в отфрезерованный паз. Торцы изделия облицованы кромкой ABS толщиной 2 мм в цвет плиты. Соединительный щит из ЛДСП 18мм, облицован кромкой ABS в цвет плиты. На щите имеются 3 декоративные вставки цвета «алюминий матовый», представляющие собой профильные элементы сечением 10х20мм, вмонтированные в отфрезерованные пазы горизонтально по всей длине щита. Столы собираются на эксцентриковых стяжках производства фирмы Hettich и шкантах, что позволяет многократную сборку-разборку мебели. В эксцентрики вставляются пластиковые заглушки в цвет плиты. В основании столов – металлические регулируемые опоры, высотой 15мм, чашка Ø50мм, с возможностью регулировки высоты стола на 15мм. Цвет опоры «алюминий матовый». Гарантия на изделие составляет 12 месяцев с момента сборки и установки. Товар имеет упаковку исключающую его повреждение при транспортировке. Мебель промышленного производства. Мебель соответствует ГОСТ 16371-2014 и соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"