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    Главная / Торговый портал / Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые / Припой на основе олова ПОС 61 трубчатый 0.5ММ 200Г катушка
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Припой на основе олова ПОС 61 трубчатый 0.5ММ 200Г катушка

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Припой на основе олова ПОС 61 трубчатый 0.5ММ 200Г катушка- Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые
    15
    Припой на основе олова ПОС 61 трубчатый 0.5ММ 200Г катушка

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 1107,12
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "ПКФ ЦВЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3100
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3720
      Спецификация
      Производство свинца, цинка и олова
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3720c НДС
    • ООО "ПРОМСЕРВИС-ЦЕНТР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1600
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1920
      Спецификация
      Производство свинца, цинка и олова
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1920c НДС
    • ООО ТД "ЭНЕРГОПРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1430
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1716
      Спецификация
      Производство свинца, цинка и олова
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1716c НДС
    • ООО "РамСнабИнвест"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      922,59
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1107,12
      Спецификация
      Производство свинца, цинка и олова
      Характеристики
      ПОС 61 Тр d=0,5мм 200г катушка (80-40)
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1107,12c НДС
    • ООО "МТКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство свинца, цинка и олова
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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