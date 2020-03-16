Комплектующие изделия к ножницам Нож для гильотины NTH 3150/25
Ножницы механические металлообрабатывающие
от 8070₽
Ножницы гидравлические комбинированные для резания листового металла и тонкостенных труб, при разборке завалов в разрушенных сооружениях, перекусывания арматуры из стали МНКГ - 80 345ММ 58-71кН 14.5КГ
Ножницы механические металлообрабатывающие
от 375402₽
Пояс звенный Ж65-Р268
Ножницы механические металлообрабатывающие
от 90240₽
Ножницы гидравлические комбинированные для резания листового металла и тонкостенных труб, при разборке завалов в разрушенных сооружениях, перекусывания арматуры из стали НКГ С-3 340ММ 98-380кН, 80мПА
Ножницы механические металлообрабатывающие
от 198911₽
Ножницы портновские Sewline нержавеющая сталь/пластик для ткани с защитный колпачком 210ММ FAB50053
Ножницы механические металлообрабатывающие
от 541,2₽
Ножницы ПК Контур JRF-PC-207 для резки PP-R труб 40ММ 12400207010
Ножницы механические металлообрабатывающие
от 1549,51₽
Ножницы специальные арматурные ROBOLT Rothenberger 75016, L=1050мм, D=11мм, 19мм
Ножницы механические металлообрабатывающие
от 19731,59₽
Ножницы ПРОФИ для резки проволоки 240ММ металлические, усиленные
Ножницы механические металлообрабатывающие
от 2352₽
Ножницы гильотинные кривошипные СТД9А 2000ММ 7.5КВТ 2900х1800х1940ММ 3350КГ
Ножницы механические металлообрабатывающие
от 1032000₽
Ножницы для полипропиленовых труб 0-75 JRF-PC
Ножницы механические металлообрабатывающие
от 1624,8₽
Комплектующие изделия к ножницам гильотинным Нож НЛ-3418
Ножницы механические металлообрабатывающие
от 3950₽
Ножницы для резки полипропиленовых труб метки 25, 32, 40, 63ММ 200Г 110411
Ножницы механические металлообрабатывающие
от 948₽