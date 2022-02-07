Шкаф металлический для одежды каркасный ШОМ-05 300х500х1850ММ синий/серый 1-дверный 1 секция с перекладиной для вешалки и полкой для головных уборов

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф металлический для одежды каркасный ШОМ-05 300х500х1850ММ синий/серый 1-дверный 1 секция с перекладиной для вешалки и полкой для головных уборов- Шкафы металлические прочие