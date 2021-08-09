Бумага термографическая/чернильная ТМ-57 20 57ММ 12ММ 115858/416670 ООО Комус-Импекс
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага термографическая/чернильная ТМ-57 20 57ММ 12ММ 115858/416670 ООО Комус-Импекс- Бумага специального назначения
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Ленты тепловой и чернильной регистрации диаграммные для медицинских приборов и аппаратов ЛБД-"Комус": для ЭКГ, ЭЭГ, биохимических анализаторов, фетальных мониторов (ТМ-57, 57 мм х 20 м х 12 мм, б/сетки, наружная намотка) 115858/416670
Ленты тепловой и чернильной регистрации диаграммные для медицинских приборов и аппаратов ЛБД-"Комус": для ЭКГ, ЭЭГ, биохимических анализаторов, фетальных мониторов (ТМ-57, 57 мм х 20 м х 12 мм, б/сетки, наружная намотка) 115858/416670