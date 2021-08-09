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    Главная / Торговый портал / Бумага специального назначения / Бумага термографическая/чернильная ТМ-57 20 57ММ 12ММ 115858/416670 ООО Комус-Импекс
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Бумага термографическая/чернильная ТМ-57 20 57ММ 12ММ 115858/416670 ООО Комус-Импекс

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага термографическая/чернильная ТМ-57 20 57ММ 12ММ 115858/416670 ООО Комус-Импекс- Бумага специального назначения
    20
    Бумага термографическая/чернильная ТМ-57 20 57ММ 12ММ 115858/416670 ООО Комус-Импекс

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 40
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    Поставщики
    • ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ МЕДТЕХНИКА Г. НОВОРОССИЙСКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      52
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      52
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Ленты тепловой и чернильной регистрации диаграммные для медицинских приборов и аппаратов ЛБД-"Комус": для ЭКГ, ЭЭГ, биохимических анализаторов, фетальных мониторов (ТМ-57, 57 мм х 20 м х 12 мм, б/сетки, наружная намотка) 115858/416670
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      52c НДС
    • ООО "МРСС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      41,36
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      45,5
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      45,5c НДС
    • ООО "СЕРВИС ПАРТНЕРЫ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      40
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      40
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Ленты тепловой и чернильной регистрации диаграммные для медицинских приборов и аппаратов ЛБД-"Комус": для ЭКГ, ЭЭГ, биохимических анализаторов, фетальных мониторов (ТМ-57, 57 мм х 20 м х 12 мм, б/сетки, наружная намотка) 115858/416670
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      40c НДС

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