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    Главная / Торговый портал / Приборы отопительные электрические / Радиатор масляный ЭРМПБ-1.0/220 1000ВТ 220В 6 секций 357х261х670
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Радиатор масляный ЭРМПБ-1.0/220 1000ВТ 220В 6 секций 357х261х670

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Радиатор масляный ЭРМПБ-1.0/220 1000ВТ 220В 6 секций 357х261х670- Приборы отопительные электрические
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    Радиатор масляный ЭРМПБ-1.0/220 1000ВТ 220В 6 секций 357х261х670

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    Цена
    от 1956
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО КОМПАНИЯ "КЛАЙВ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3461,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4154
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4154c НДС
    • ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ "АКСИОМА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1630
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1956
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      "Модификация радиатора ЭРМПБ-1,0/220 (с) IP10 УХЛ4 Номинальное напряжение, В 220 Род тока переменный Максимальная температура нагрева корпуса, °С 110 Класс защиты от поражения током по ГОСТ Р МЭК 335-1-94 1 Номинальная потребляемая мощность, кВт 1,0 Расход электроэнергии, кВт/час 1,0 Ступени мощности,кВт - включена только первая клавиша 0,4 - включена только вторая клавиша 0,6 - включены обе клавиши 1,0 Объем обогреваемого помещения, м3\до 30 Количество секций, шт. 6 Габаритные размеры, мм - длина L 357 - ширина 261 -высота 670 Масса, кг, не более 11"
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1956c НДС

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