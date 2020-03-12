Спецификация
Торговля оптовая электрической бытовой техникой
Характеристики
"Модификация радиатора ЭРМПБ-1,0/220 (с) IP10 УХЛ4
Номинальное напряжение, В 220
Род тока переменный
Максимальная температура нагрева корпуса, °С 110
Класс защиты от поражения током по ГОСТ Р МЭК 335-1-94 1
Номинальная потребляемая мощность, кВт 1,0
Расход электроэнергии, кВт/час 1,0
Ступени мощности,кВт
- включена только первая клавиша 0,4
- включена только вторая клавиша 0,6
- включены обе клавиши 1,0
Объем обогреваемого помещения, м3\до 30
Количество секций, шт. 6
Габаритные размеры, мм
- длина L 357
- ширина 261
-высота 670
Масса, кг, не более 11"