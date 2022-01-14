Редуктор хода для Hyundai R220LC-9S в сборе (с мотором) 31Q6-40032

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Редуктор хода для Hyundai R220LC-9S в сборе (с мотором) 31Q6-40032- Части оборудования для сельского хозяйства; отдельные услуги по производству оборудования для сельского и лесного хозяйства, выполняемые субподрядчиком