Оборудование специальное Измеритель прочности покрытия Удар-тестер МТ для контроля защитного антикоррозийного покрытия труб при ударе до 1ММ с бойком 3КГ/ диаметром сферического наконечника 16ММ высота поднятия груза 1000ММ

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