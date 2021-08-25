Отвод ОГ 45°-325x10-К48-7.5-0.6-5DN-1300/1300-УХЛ ТУ 1469-016-01395041-2008 Пк-60 ТУ 1469-002-01395041-2012

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Отвод ОГ 45°-325x10-К48-7.5-0.6-5DN-1300/1300-УХЛ ТУ 1469-016-01395041-2008 Пк-60 ТУ 1469-002-01395041-2012- Фитинги для труб стальные, кроме литых