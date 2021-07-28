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    Главная / Торговый портал / Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства / Драм-картридж Brother DR-3400 для Brother DCP-L5500/L6600/L5000/L5100/L5200/L6250 30000 черный
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Драм-картридж Brother DR-3400 для Brother DCP-L5500/L6600/L5000/L5100/L5200/L6250 30000 черный

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Драм-картридж Brother DR-3400 для Brother DCP-L5500/L6600/L5000/L5100/L5200/L6250 30000 черный- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
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    Драм-картридж Brother DR-3400 для Brother DCP-L5500/L6600/L5000/L5100/L5200/L6250 30000 черный

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    Цена
    от 1360
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    Поставщики
    • ООО "ШИХОН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5018,79
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6022,55
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      6022,55c НДС
    • ООО "ДИРЕКТ-ТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1360
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1360
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1360c НДС
    • ООО "ОПС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      ресурс 30 тыс. страниц
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
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      Не указана

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