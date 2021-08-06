Шлагбаум автоматический GA6000-RP4 комплект фотоэлементов (приемник, передатчик) DIR10-1ШТ/ тумба шлагбаума Гранд-Арктик с приводом 1/300-1500-А, блоком электроники "цифра-1" (IP54), ПУ 1кн и СЛ F6GА-1ШТ/ стрела 6М (круглого сечения с функцией "антиветер" D60ММ) со светоотражающими наклейками К6-1ШТ/ радиоприемник 4-х канальный RP4-1ШТ/ брелок 4-х канальный (до 40М) RB4-1ШТ/ стойка опорная под стрелу (h=1М) OP-1ШТ/ крышка крепления стрелы (круглое сечение) KS-1ШТ ООО Фантом Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шлагбаум автоматический GA6000-RP4 комплект фотоэлементов (приемник, передатчик) DIR10-1ШТ/ тумба шлагбаума Гранд-Арктик с приводом 1/300-1500-А, блоком электроники "цифра-1" (IP54), ПУ 1кн и СЛ F6GА-1ШТ/ стрела 6М (круглого сечения с функцией "антиветер" D60ММ) со светоотражающими наклейками К6-1ШТ/ радиоприемник 4-х канальный RP4-1ШТ/ брелок 4-х канальный (до 40М) RB4-1ШТ/ стойка опорная под стрелу (h=1М) OP-1ШТ/ крышка крепления стрелы (круглое сечение) KS-1ШТ ООО Фантом Россия- Ограждения дорожные