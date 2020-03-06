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    Главная / Торговый портал / Изделия корзиночные и плетеные / Корзина пластиковая плетеная прямоугольная для хлеба 450х300х80ММ полиротанг коричневая Проотель
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Корзина пластиковая плетеная прямоугольная для хлеба 450х300х80ММ полиротанг коричневая Проотель

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Корзина пластиковая плетеная прямоугольная для хлеба 450х300х80ММ полиротанг коричневая Проотель- Изделия корзиночные и плетеные
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    Корзина пластиковая плетеная прямоугольная для хлеба 450х300х80ММ полиротанг коричневая Проотель

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    Цена
    от 2920
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ШЕВЧЕНКО ДЕНИС ЕВГЕНЬЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2920
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      2920
      Спецификация
      Производство синтетического каучука в первичных формах
      Характеристики
      Корзина плетеная для хлеба прямоугольная, полиротанг; ,H=8, L=30, B=45см; коричневая. Китай Производитель Проотель.
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      2920c НДС

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