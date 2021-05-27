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    Главная / Торговый портал / Фитинги для труб стальные, кроме литых / Сгон стальной 40ММ ГОСТ 8969-75
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Сгон стальной 40ММ ГОСТ 8969-75

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сгон стальной 40ММ ГОСТ 8969-75- Фитинги для труб стальные, кроме литых
    7
    Сгон стальной 40ММ ГОСТ 8969-75

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 75,96
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "ТРЕЙД СЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      458,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      550
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Сгон в сборе (сгон+контрагайка+муфта
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      550c НДС
    • ООО "МАКСИМА-С"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      245
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      294
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      294c НДС
    • ООО "АНРИЗ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      194,1
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      232,92
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      232,92c НДС
    • ООО "ГК ЛИДЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      180
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      216
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      216c НДС
    • ООО "МТКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      145
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      174
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      174c НДС
    • ООО ТК "АФИНА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      130,01
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      156,02
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      156,02c НДС
    • ООО "ТРУБОПРОВОДКОМПЛЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      120
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      144
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      144c НДС
    • ООО "ГОРСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      86
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      103,2
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      103,2c НДС
    • ООО "ТСК-ПАРК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      80,04
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      96,05
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      96,05c НДС
    • ООО "ТЕХМАШПРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      80
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      96
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      96c НДС
    • ООО "ЭНЕРГОТЕХСТРОЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      74,75
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      89,7
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      89,7c НДС
    • ООО "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      63,3
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      75,96
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Сгон в сборе (сгон+контрагайка+муфта+полусгон)
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      75,96c НДС
    • ООО "ФСК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      63,3
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      75,96
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Республика Татарстан (Татарстан), Московская область, Саратовская область, Самарская область, Тульская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Ленинградская область, Нижегородская область
      Подробнее
      75,96c НДС

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