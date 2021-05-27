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    Главная / Торговый портал / Фитинги для труб стальные, кроме литых / Штуцер приварной Ч.1613.6311.00-ОВ.Н1 DN25ММ PN1.6МЕГАПА G1/2"
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Штуцер приварной Ч.1613.6311.00-ОВ.Н1 DN25ММ PN1.6МЕГАПА G1/2"

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Штуцер приварной Ч.1613.6311.00-ОВ.Н1 DN25ММ PN1.6МЕГАПА G1/2"- Фитинги для труб стальные, кроме литых
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    Штуцер приварной Ч.1613.6311.00-ОВ.Н1 DN25ММ PN1.6МЕГАПА G1/2"

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    Цена
    от 1724
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "ФСК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1436,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1724
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Республика Татарстан (Татарстан), Московская область, Саратовская область, Самарская область, Тульская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Ленинградская область, Нижегородская область
      Подробнее
      1724c НДС

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