Станок точильный Bosch GBG 60-20 600ВТ 200ММ 060127A400
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
от 11770₽
Станок сверлильный магнитный Витязь-55Р
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
Не указана
Станок PROMA MDM-38 0381000
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
от 87780,2₽
Станок точильный шлифовальный ТШ-2
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
Не указана
Станок сверлильный магнитный MBA 50 12-50
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
Не указана
Станок точильный Sturm BG6020P
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
Не указана
Станок точильный Kolner KBG125/150 150ВТ 125ММ 2950ОБ/МИН
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
от 9350₽
Станок сверлильный магнитный MBSE 100 1.8КВТ
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
от 84390₽
Станок сверлильный магнитный Element 75 1.8КВТ 70-500ОБ/МИН 75ММ 545х230х460ММ 23.5КГ Rotabroach
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
от 95000₽
Станок точильный шлифовальный ТШ-4.20 7.5ВТ 400ММ 1440ОБ/МИН
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
от 155000₽
Станок точильный шлифовальный СА601 для заточки сверл 400х50х127 мм 1500 об/мин ТУ 28.41.23-008-5608657-2017 ОАО "САСТА" Россия
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
Не указана
Станок вертикально-сверлильный ЛС-25
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
от 192730₽