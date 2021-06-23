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    Главная / Торговый портал / Станки заточные металлообрабатывающие / Станок универсально-заточный Энкор Корвет Эксперт-496 370ВТ 850ОБ/МИН 200х25х32ММ 18.4КГ 20496 ТУ 4833-015-44744687-2005
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Станок универсально-заточный Энкор Корвет Эксперт-496 370ВТ 850ОБ/МИН 200х25х32ММ 18.4КГ 20496 ТУ 4833-015-44744687-2005

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Станок универсально-заточный Энкор Корвет Эксперт-496 370ВТ 850ОБ/МИН 200х25х32ММ 18.4КГ 20496 ТУ 4833-015-44744687-2005- Станки заточные металлообрабатывающие
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    Станок универсально-заточный Энкор Корвет Эксперт-496 370ВТ 850ОБ/МИН 200х25х32ММ 18.4КГ 20496 ТУ 4833-015-44744687-2005

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    Цена
    от 8280
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "ДСГК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6900
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8280
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8280c НДС

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