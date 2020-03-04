Запасная часть для оргтехники Площадка отделения в сборе Samsung 019N00987/JC97-01931A для Samsung ML-225х/305х/SCX-4х20/4200/ 5x30/WC-Pe120/Ph3300/3150/3428/3435

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Запасная часть для оргтехники Площадка отделения в сборе Samsung 019N00987/JC97-01931A для Samsung ML-225х/305х/SCX-4х20/4200/ 5x30/WC-Pe120/Ph3300/3150/3428/3435- Блоки, части и принадлежности вычислительных машин