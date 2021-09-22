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    Главная / Торговый портал / Мебель для офисов и предприятий торговли / Кресло Бюрократ CH-1300N ткань/пластик черный пружинно-винтовой
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кресло Бюрократ CH-1300N ткань/пластик черный пружинно-винтовой

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло Бюрократ CH-1300N ткань/пластик черный пружинно-винтовой- Мебель для офисов и предприятий торговли
    106
    Кресло Бюрократ CH-1300N ткань/пластик черный пружинно-винтовой

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    Цена
    от 2153,66
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    Единица измерения:
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      Характеристики
      Минимальная партия
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      20.0
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      0
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      Спецификация
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      Характеристики
      Тип установки на колесиках Подлокотники ДА Крестовина пластиковая Механизм качания ДА Тип механизма качания пружинно-винтовой Регулировка высоты (газлифт) ДА Цвет обивки черный Цвет (спинка) черный Материал обивки ткань Ограничение по весу 120кг
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      3230,09c НДС
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      Цена с НДС, руб.
      3200
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
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      1794,71
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Тип установки на колесиках Подлокотники ДА Крестовина пластиковая Механизм качания ДА Тип механизма качания пружинно-винтовой Регулировка высоты (газлифт) ДА Цвет обивки черный Цвет (спинка) черный Материал обивки ткань Ограничение по весу 120кг
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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