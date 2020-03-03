Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов / Панель МДФ 1500х450ММ 16ММ облицованная текстурированной натуральной кожей
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Панель МДФ 1500х450ММ 16ММ облицованная текстурированной натуральной кожей

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Панель МДФ 1500х450ММ 16ММ облицованная текстурированной натуральной кожей- Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов
    13
    Панель МДФ 1500х450ММ 16ММ облицованная текстурированной натуральной кожей

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 4401
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО «ТД «Антей»
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3667,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4401
      Спецификация
      Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов
      Характеристики
      МДФ толщиной 16 мм., облицованная текстурированной натуральной кожей. Размер 1500х450 мм.
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      4401c НДС

    Похожие товары

    Панель МДФ доборная Gram 2100х1000ММ 10ММ без окраски
    Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов
    от 1050
    В корзину
    Панель МДФ стеновая Gram 800ММ 20ММ RAL 9010 с филенкой
    Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов
    от 21030
    В корзину
    Панель МДФ на металлическую дверь Gram 2100х1000ММ 10ММ без окраски
    Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов
    от 20700
    В корзину
    Плита ДВП оргалит 2140х1220х3.2ММ ГОСТ 4598-86
    Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов
    от 540
    В корзину
    Молдинг декоративный негибкий Ultrawood U 011 ЛДФ 2200х9х31ММ для обрамления панно
    Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов
    от 3000
    В корзину
    Угол МДФ универсальный Латат Модерн 2710х27.5х27.5ММ ясень
    Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов
    от 245,98
    В корзину
    Панель МДФ 2600х250х7ММ вишня
    Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов
    от 219,95
    В корзину
    Панель МДФ Альбико 2200х930ММ 6ММ серый доска сосна темная скания
    Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов
    от 3566,4
    В корзину
    Плита ДВП 1700х2745ММ печ рис Бук бавария темный
    Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов
    от 91,12
    В корзину
    Плита ДВП 2745х1700х3.2ММ 1 сорт ГОСТ 4598-86
    Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов
    от 90,72
    В корзину
    Панель МДФ стеновая Evrostar 2600х250ММ Дуб светлый
    Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов
    Не указана
    В корзину
    Плита ДВП окрашенная 2745х1700х3.2ММ Бежевый 5111
    Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов
    от 1480
    В корзину
    Позвонить