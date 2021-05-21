Бумага Ballet Premier А4 80Г/М2 0.106ММ A 161ПРОЦ 500ЛИСТ ГОСТ Р 57641-2017

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага Ballet Premier А4 80Г/М2 0.106ММ A 161ПРОЦ 500ЛИСТ ГОСТ Р 57641-2017- Бумага для аппаратов и приборов