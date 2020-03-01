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    Главная / Торговый портал / Услуги по оптовой торговле парфюмерными и косметическими товарами, включая мыло, за вознаграждение или на договорной основе / Маска Маска-эксфолиант для лица Germaine de Capuccini TE Ritualist Resurfacing Mask 100МЛ 512013/81035
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Маска Маска-эксфолиант для лица Germaine de Capuccini TE Ritualist Resurfacing Mask 100МЛ 512013/81035

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Маска Маска-эксфолиант для лица Germaine de Capuccini TE Ritualist Resurfacing Mask 100МЛ 512013/81035- Услуги по оптовой торговле парфюмерными и косметическими товарами, включая мыло, за вознаграждение или на договорной основе
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    Маска Маска-эксфолиант для лица Germaine de Capuccini TE Ritualist Resurfacing Mask 100МЛ 512013/81035

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    Цена
    от 3520
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО " СМИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3520
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      3520
      Спецификация
      Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3520c НДС

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