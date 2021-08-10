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    Главная / Торговый портал / Фильтры и сепараторы для гидроприводов / Фильтр гидравлический Parker FTCE1B10Q WO 53421359
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Фильтр гидравлический Parker FTCE1B10Q WO 53421359

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фильтр гидравлический Parker FTCE1B10Q WO 53421359- Фильтры и сепараторы для гидроприводов
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    Фильтр гидравлический Parker FTCE1B10Q WO 53421359

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    Цена
    от 17220
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "ЦЕНТР ПИЛОТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      20600
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      24720
      Спецификация
      Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      24720c НДС
    • ООО "С-МАРИН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      20495,27
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      24594,33
      Спецификация
      Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций
      Характеристики
      Минимальная партия
      2000
      Регионы поставки
      Подробнее
      24594,33c НДС
    • ООО "ТЕХНОСЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      16409,88
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      19691,86
      Спецификация
      Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      19691,86c НДС
    • ООО "СТАР-ДИЗЕЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14600
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      17520
      Спецификация
      Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций
      Характеристики
      Минимальная партия
      4000
      Регионы поставки
      Подробнее
      17520c НДС
    • ООО "М-ТЕХ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14350
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      17220
      Спецификация
      Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      17220c НДС
    • ООО "ЭСК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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