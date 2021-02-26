Спецификация
Производство компьютеров и периферийного оборудования
Характеристики
Торговая марка: Logitech
Подробные характеристики
Тип мыши: оптическая
Интерфейс: USB
Разрешение dpi: 800
Питание: проводное
Тип питания: USB
Длина провода: 1.8 метр
Бесшумное нажатие клавиш: Нет
Цвет внешней поверхности: черный
Комус-Гид: классическая
Количество кнопок мыши: 3 шт.
Тип беспроводной связи: нет
Подсветка: Нет
Вес, грамм: 120 г
Размеры (ДхШхВ): 62x37x113 мм
Гарантийный срок: 24 мес
Страна происхождения: Китай
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край