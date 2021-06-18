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Спецификация
Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
Характеристики
Тип изделия: Светильник светодиодный
Мощность, Вт: 34
Способ монтажа: Встраиваемый
Напряжение, В: 220
Цветовая температура: 4000
Световой поток, Лм: 3400
Степень защиты: IP20
Наличие блока аварийного питания: Нет
Длина, мм: 595
Ширина, мм: 595
Высота, мм: 30
Масса, кг: 1.8
Срок службы, ч: 25000
Материал изделия: Пластик
Мощность ламп, Вт: 34
Диапазон рабочих температур: от -10 до +40
Тип источника света: LED
Тип цоколя: LED
Цвет свечения: Белый
Напряжение питания: 220-240
Материал рассеивателя: Пластик
Коэффициент мощности: 0.9
Материал корпуса: Алюминий
Номинальное напряжение, В: 220
Гарантийный срок, мес: 36
Класс защиты: II
Индекс цветопередачи: 80-89 (класс 1B)
Цвет корпуса: Белый
Выход светового потока: Прямой
Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: 0.75
С лампой (-ми) в комплекте: Да
Тип напряжения (тока): AC
Тип светораспределения: Симметричный
Ударопрочность: IK03
Рабочее напряжение при переменном токе частотой 50 Гц, В: 220-240