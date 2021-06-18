Характеристики

Тип изделия: Светильник светодиодный Мощность, Вт: 34 Способ монтажа: Встраиваемый Напряжение, В: 220 Цветовая температура: 4000 Световой поток, Лм: 3400 Степень защиты: IP20 Наличие блока аварийного питания: Нет Длина, мм: 595 Ширина, мм: 595 Высота, мм: 30 Масса, кг: 1.8 Срок службы, ч: 25000 Материал изделия: Пластик Мощность ламп, Вт: 34 Диапазон рабочих температур: от -10 до +40 Тип источника света: LED Тип цоколя: LED Цвет свечения: Белый Напряжение питания: 220-240 Материал рассеивателя: Пластик Коэффициент мощности: 0.9 Материал корпуса: Алюминий Номинальное напряжение, В: 220 Гарантийный срок, мес: 36 Класс защиты: II Индекс цветопередачи: 80-89 (класс 1B) Цвет корпуса: Белый Выход светового потока: Прямой Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: 0.75 С лампой (-ми) в комплекте: Да Тип напряжения (тока): AC Тип светораспределения: Симметричный Ударопрочность: IK03 Рабочее напряжение при переменном токе частотой 50 Гц, В: 220-240