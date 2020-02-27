Закладная конструкция ЗК14-2-2-2009 для отборного устройства давления, для установки рабочего и контрольного манометра, установка на горизонтальном трубопроводе или стенке аппарата со штуцерно-муфтовым клапаном, клапан КЗИТб (ЗД25-120П Ст20)

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Закладная конструкция ЗК14-2-2-2009 для отборного устройства давления, для установки рабочего и контрольного манометра, установка на горизонтальном трубопроводе или стенке аппарата со штуцерно-муфтовым клапаном, клапан КЗИТб (ЗД25-120П Ст20)- Фитинги для труб стальные, кроме литых