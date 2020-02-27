Закладная конструкция ЗК14-2-1-2009 для отборного устройства давления, для установки рабочего и контрольного манометра, установка на горизонтальном трубопроводе или стенке аппарата с муфтовым клапаном, клапан КМ 1.00 (МК1,6-80П Ст20)

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Закладная конструкция ЗК14-2-1-2009 для отборного устройства давления, для установки рабочего и контрольного манометра, установка на горизонтальном трубопроводе или стенке аппарата с муфтовым клапаном, клапан КМ 1.00 (МК1,6-80П Ст20)- Фитинги для труб стальные, кроме литых