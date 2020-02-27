Закладная конструкция ЗК14-2-25-2009 для отборного устройства давления, для подключения импульсной линии с муфтовым краном, клапан 15с54бк1 (16-200Л Ст20)

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Закладная конструкция ЗК14-2-25-2009 для отборного устройства давления, для подключения импульсной линии с муфтовым краном, клапан 15с54бк1 (16-200Л Ст20)- Фитинги для труб стальные, кроме литых