Закладная конструкция ЗК14-2-9-2009 для отборного устройства давления, для установки рабочего манометра и сброса давления, установка на горизонтальном трубопроводе или стенке аппарата с муфтовым клапаном, клапан КЗ21215МР-015 (С16-200П Ст09г2с)

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Закладная конструкция ЗК14-2-9-2009 для отборного устройства давления, для установки рабочего манометра и сброса давления, установка на горизонтальном трубопроводе или стенке аппарата с муфтовым клапаном, клапан КЗ21215МР-015 (С16-200П Ст09г2с)- Фитинги для труб стальные, кроме литых