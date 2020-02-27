Производство столярных и плотничных работ Установка оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2М²; трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Производство столярных и плотничных работ Установка оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2М²; трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления- Работы столярные и плотничные