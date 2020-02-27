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    Главная / Торговый портал / Работы строительные по устройству декоративных каминов / Дымоход круглого сечения AISI 316L 0.8х130х1000
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Дымоход круглого сечения AISI 316L 0.8х130х1000

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Дымоход круглого сечения AISI 316L 0.8х130х1000- Работы строительные по устройству декоративных каминов
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    Дымоход круглого сечения AISI 316L 0.8х130х1000

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 2050
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "АТРИУМ М"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2050
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2460
      Спецификация
      Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2460c НДС
    • ООО "ПРОМКОМПЛЕКТХОЛДИНГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2050
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      2050
      Спецификация
      Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2050c НДС
    • ООО "НЕФТЕГАЗПРОЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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