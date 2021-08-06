Характеристики
Габаритные размеры : 45х48х84 см (ШхГхВ);
Климатический тип: N/ST;
Количество камер: 1;
Количество компрессоров: 1;
Объем (л): 100 л;
Объем морозильной камеры, л: 8 л;
Объем холодильной камеры, л: 82 л;
Размораживание морозильной камеры : ручное;
Расположение морозильной камеры: Верхнее;
Система размораживания: Defrost;
Тип управления: механическое ;
Уровень шума, дБ: 42;
Хладагент: R-600A;
Цвет : белыйГабаритные размеры : 45х48х84 см (ШхГхВ);
Климатический тип: N/ST;
Количество камер: 1;
Количество компрессоров: 1;
Объем (л): 100 л;
Объем морозильной камеры, л: 8 л;
Объем холодильной камеры, л: 82 л;
Размораживание морозильной камеры : ручное;
Расположение морозильной камеры: Верхнее;
Система размораживания: Defrost;
Тип управления: механическое ;
Уровень шума, дБ: 42;
Хладагент: R-600A;
Цвет : белыйГабаритные размеры : 45х48х84 см (ШхГхВ);
Климатический тип: N/ST;
Количество камер: 1;
Количество компрессоров: 1;
Объем (л): 100 л;
Объем морозильной камеры, л: 8 л;
Объем холодильной камеры, л: 82 л;
Размораживание морозильной камеры : ручное;
Расположение морозильной камеры: Верхнее;
Система размораживания: Defrost;
Тип управления: механическое ;
Уровень шума, дБ: 42;
Хладагент: R-600A;
Цвет : белыйГабаритные размеры : 45х48х84 см (ШхГхВ);
Климатический тип: N/ST;
Количество камер: 1;
Количество компрессоров: 1;
Объем (л): 100 л;
Объем морозильной камеры, л: 8 л;
Объем холодильной камеры, л: 82 л;
Размораживание морозильной камеры : ручное;
Расположение морозильной камеры: Верхнее;
Система размораживания: Defrost;
Тип управления: механическое ;
Уровень шума, дБ: 42;
Хладагент: R-600A;
Цвет : белыйГабаритные размеры : 45х48х84 см (ШхГхВ);
Климатический тип: N/ST;
Количество камер: 1;
Количество компрессоров: 1;
Объем (л): 100 л;
Объем морозильной камеры, л: 8 л;
Объем холодильной камеры, л: 82 л;
Размораживание морозильной камеры : ручное;
Расположение морозильной камеры: Верхнее;
Система размораживания: Defrost;
Тип управления: механическое ;
Уровень шума, дБ: 42;
Хладагент: R-600A;
Цвет : белыйГабаритные размеры : 45х48х84 см (ШхГхВ);
Климатический тип: N/ST;
Количество камер: 1;
Количество компрессоров: 1;
Объем (л): 100 л;
Объем морозильной камеры, л: 8 л;
Объем холодильной камеры, л: 82 л;
Размораживание морозильной камеры : ручное;
Расположение морозильной камеры: Верхнее;
Система размораживания: Defrost;
Тип управления: механическое ;
Уровень шума, дБ: 42;
Хладагент: R-600A;
Цвет : белыйГабаритные размеры : 45х48х84 см (ШхГхВ);
Климатический тип: N/ST;
Количество камер: 1;
Количество компрессоров: 1;
Объем (л): 100 л;
Объем морозильной камеры, л: 8 л;
Объем холодильной камеры, л: 82 л;
Размораживание морозильной камеры : ручное;
Расположение морозильной камеры: Верхнее;
Система размораживания: Defrost;
Тип управления: механическое ;
Уровень шума, дБ: 42;
Хладагент: R-600A;
Цвет : белыйГабаритные размеры : 45х48х84 см (ШхГхВ);
Климатический тип: N/ST;
Количество камер: 1;
Количество компрессоров: 1;
Объем (л): 100 л;
Объем морозильной камеры, л: 8 л;
Объем холодильной камеры, л: 82 л;
Размораживание морозильной камеры : ручное;
Расположение морозильной камеры: Верхнее;
Система размораживания: Defrost;
Тип управления: механическое ;
Уровень шума, дБ: 42;
Хладагент: R-600A;
Цвет : белыйГабаритные размеры : 45х48х84 см (ШхГхВ);
Климатический тип: N/ST;
Количество камер: 1;
Количество компрессоров: 1;
Объем (л): 100 л;
Объем морозильной камеры, л: 8 л;
Объем холодильной камеры, л: 82 л;
Размораживание морозильной камеры : ручное;
Расположение морозильной камеры: Верхнее;
Система размораживания: Defrost;
Тип управления: механическое ;
Уровень шума, дБ: 42;
Хладагент: R-600A;
Цвет : белыйГабаритные размеры : 45х48х84 см (ШхГхВ);
Климатический тип: N/ST;
Количество камер: 1;
Количество компрессоров: 1;
Объем (л): 100 л;
Объем морозильной камеры, л: 8 л;
Объем холодильной камеры, л: 82 л;
Размораживание морозильной камеры : ручное;
Расположение морозильной камеры: Верхнее;
Система размораживания: Defrost;
Тип управления: механическое ;
Уровень шума, дБ: 42;
Хладагент: R-600A;
Цвет : белыйГабаритные размеры : 45х48х84 см (ШхГхВ);
Климатический тип: N/ST;
Количество камер: 1;
Количество компрессоров: 1;
Объем (л): 100 л;
Объем морозильной камеры, л: 8 л;
Объем холодильной камеры, л: 82 л;
Размораживание морозильной камеры : ручное;
Расположение морозильной камеры: Верхнее;
Система размораживания: Defrost;
Тип управления: механическое ;
Уровень шума, дБ: 42;
Хладагент: R-600A;
Цвет : белыйГабаритные размеры : 45х48х84 см (ШхГхВ);
Климатический тип: N/ST;
Количество камер: 1;
Количество компрессоров: 1;
Объем (л): 100 л;
Объем морозильной камеры, л: 8 л;
Объем холодильной камеры, л: 82 л;
Размораживание морозильной камеры : ручное;
Расположение морозильной камеры: Верхнее;
Система размораживания: Defrost;
Тип управления: механическое ;
Уровень шума, дБ: 42;
Хладагент: R-600A;
Цвет : белыйГабаритные размеры : 45х48х84 см (ШхГхВ);
Климатический тип: N/ST;
Количество камер: 1;
Количество компрессоров: 1;
Объем (л): 100 л;
Объем морозильной камеры, л: 8 л;
Объем холодильной камеры, л: 82 л;
Размораживание морозильной камеры : ручное;
Расположение морозильной камеры: Верхнее;
Система размораживания: Defrost;
Тип управления: механическое ;
Уровень шума, дБ: 42;
Хладагент: R-600A;
Цвет : белыйГабаритные размеры : 45х48х84 см (ШхГхВ);
Климатический тип: N/ST;
Количество камер: 1;
Количество компрессоров: 1;
Объем (л): 100 л;
Объем морозильной камеры, л: 8 л;
Объем холодильной камеры, л: 82 л;
Размораживание морозильной камеры : ручное;
Расположение морозильной камеры: Верхнее;
Система размораживания: Defrost;
Тип управления: механическое ;
Уровень шума, дБ: 42;
Хладагент: R-600A;
Цвет : белыйГабаритные размеры : 45х48х84 см (ШхГхВ);
Климатический тип: N/ST;
Количество камер: 1;
Количество компрессоров: 1;
Объем (л): 100 л;
Объем морозильной камеры, л: 8 л;
Объем холодильной камеры, л: 82 л;
Размораживание морозильной камеры : ручное;
Расположение морозильной камеры: Верхнее;
Система размораживания: Defrost;
Тип управления: механическое ;
Уровень шума, дБ: 42;
Хладагент: R-600A;
Цвет : белыйГабаритные размеры : 45х48х84 см (ШхГхВ);
Климатический тип: N/ST;
Количество камер: 1;
Количество компрессоров: 1;
Объем (л): 100 л;
Объем морозильной камеры, л: 8 л;
Объем холодильной камеры, л: 82 л;
Размораживание морозильной камеры : ручное;
Расположение морозильной камеры: Верхнее;
Система размораживания: Defrost;
Тип управления: механическое ;
Уровень шума, дБ: 42;
Хладагент: R-600A;
Цвет : белыйГабаритные размеры : 45х48х84 см (ШхГхВ);
Климатический тип: N/ST;
Количество камер: 1;
Количество компрессоров: 1;
Объем (л): 100 л;
Объем морозильной камеры, л: 8 л;
Объем холодильной камеры, л: 82 л;
Размораживание морозильной камеры : ручное;
Расположение морозильной камеры: Верхнее;
Система размораживания: Defrost;
Тип управления: механическое ;
Уровень шума, дБ: 42;
Хладагент: R-600A;
Цвет : белыйГабаритные размеры : 45х48х84 см (ШхГхВ);
Климатический тип: N/ST;
Количество камер: 1;
Количество компрессоров: 1;
Объем (л): 100 л;
Объем морозильной камеры, л: 8 л;
Объем холодильной камеры, л: 82 л;
Размораживание морозильной камеры : ручное;
Расположение морозильной камеры: Верхнее;
Система размораживания: Defrost;
Тип управления: механическое ;
Уровень шума, дБ: 42;
Хладагент: R-600A;
Цвет : белыйГабаритные размеры : 45х48х84 см (ШхГхВ);
Климатический тип: N/ST;
Количество камер: 1;
Количество компрессоров: 1;
Объем (л): 100 л;
Объем морозильной камеры, л: 8 л;
Объем холодильной камеры, л: 82 л;
Размораживание морозильной камеры : ручное;
Расположение морозильной камеры: Верхнее;
Система размораживания: Defrost;
Тип управления: механическое ;
Уровень шума, дБ: 42;
Хладагент: R-600A;
Цвет : белый