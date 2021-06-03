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    Главная / Торговый портал / Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона / Папка на кольцах 4 кольца Bantex А4 синяя 25ММ 150ЛИСТ 15ММ 2774
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Папка на кольцах 4 кольца Bantex А4 синяя 25ММ 150ЛИСТ 15ММ 2774

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Папка на кольцах 4 кольца Bantex А4 синяя 25ММ 150ЛИСТ 15ММ 2774- Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона
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    Папка на кольцах 4 кольца Bantex А4 синяя 25ММ 150ЛИСТ 15ММ 2774

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    Цена
    от 201,88
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      168,23
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      201,88
      Спецификация
      Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами
      Характеристики
      Торговая марка: Bantex Подробные характеристики Вместимость: 150 Страна происхождения: Россия Формат: А4 Материал: картон/ПВХ Диаметр кольца: 15 мм Ширина корешка: 25 мм Наличие кармана на лицевой обложке папки: Нет Наличие кармана на корешке папки: Нет Наличие кармана на внутренней обложке папки: Нет Цвет: синий Схема вложения: 30
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
      Подробнее
      201,88c НДС
      Цена актуальна до

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