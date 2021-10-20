Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Проволока холоднотянутая из нержавеющей стали / Проволока пломбировочная витая 100М 0.65ММ сталь ГОСТ 3282-74
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Проволока пломбировочная витая 100М 0.65ММ сталь ГОСТ 3282-74

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Проволока пломбировочная витая 100М 0.65ММ сталь ГОСТ 3282-74- Проволока холоднотянутая из нержавеющей стали
    14
    Проволока пломбировочная витая 100М 0.65ММ сталь ГОСТ 3282-74

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 130
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      554,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      665
      Спецификация
      Производство металлургическое
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      665c НДС
    • ООО "ТЕПЛОСЕТЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      554,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      665
      Спецификация
      Производство металлургическое
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      665c НДС
    • ООО "КОМПАНИЯ ЕВРОТЕХ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      554
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      664,8
      Спецификация
      Производство металлургическое
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      664,8c НДС
    • ООО "АЛЕКСАНДРИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      496,20
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      595,45
      Спецификация
      Производство металлургическое
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      595,45c НДС
    • ООО "ПЛАСТМАСТЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      450
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      540
      Спецификация
      Производство металлургическое
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      540c НДС
    • ООО "СТРОЙПЛАТФОРМА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      449,15
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      538,98
      Спецификация
      Производство металлургическое
      Характеристики
      Минимальная партия
      17000
      Регионы поставки
      Подробнее
      538,98c НДС
    • ООО "СКИМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      537,24
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      537,24
      Спецификация
      Производство металлургическое
      Характеристики
      ГОСТ 3282-74 материал: оцинкованная сталь упаковка: катушка 100м
      Минимальная партия
      5000
      Регионы поставки
      Краснодарский край, Ростовская область
      Подробнее
      537,24c НДС
    • ООО "ТРАНСГАЗСТРОЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      450
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      531
      Спецификация
      Производство металлургическое
      Характеристики
      ГОСТ 3282-74
      Минимальная партия
      11000
      Регионы поставки
      Республика Дагестан
      Подробнее
      531c НДС
    • ООО "АЛЬТЕРНАТИВА-ЛАЙН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      520
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      520
      Спецификация
      Производство металлургическое
      Характеристики
      ГОСТ 3282-74
      Минимальная партия
      15000
      Регионы поставки
      Подробнее
      520c НДС
    • ООО "ТК ДЕМЕТРА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      431,7
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      518,04
      Спецификация
      Производство металлургическое
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      518,04c НДС
    • ООО "КОРСА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      375
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      450
      Спецификация
      Производство металлургическое
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      450c НДС
    • ООО "ИНТЭРПРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      375
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      450
      Спецификация
      Производство металлургическое
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      450c НДС
    • ООО "ТЕХСНАБСЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      336
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      403,2
      Спецификация
      Производство металлургическое
      Характеристики
      Проволока для опломбирования мет.витая 100м, диаметр 0,65мм.
      Минимальная партия
      3000
      Регионы поставки
      Подробнее
      403,2c НДС
    • ООО "ВЕКТОР БЕЗОПАСНОСТИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      336
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      403,2
      Спецификация
      Производство металлургическое
      Характеристики
      Проволока для опломбирования мет.витая 100м, диаметр 0,65мм.
      Минимальная партия
      3000
      Регионы поставки
      Подробнее
      403,2c НДС
    • ООО ТД "ПРОФСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      336
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      403,2
      Спецификация
      Производство металлургическое
      Характеристики
      Проволока для опломбирования мет.витая 100м, диаметр 0,65мм.
      Минимальная партия
      3000
      Регионы поставки
      Подробнее
      403,2c НДС
    • ООО "САМУР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      250
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      300
      Спецификация
      Производство металлургическое
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      300c НДС
    • ООО "Армада 51"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      238,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      286
      Спецификация
      Производство металлургическое
      Характеристики
      Проволока пломбировочная ф-0,65мм 1/100м
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Мурманская область
      Подробнее
      286c НДС
    • ООО ТК "Канц-Мастер"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      200
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      240
      Спецификация
      Производство металлургическое
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      240c НДС
    • ООО "ЦУП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      184,70
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      221,65
      Спецификация
      Производство металлургическое
      Характеристики
      с двойной витой структурой, бобина 100м, диаметром 0,65мм ГОСТ 3282-74
      Минимальная партия
      60000
      Регионы поставки
      Подробнее
      221,65c НДС
    • ООО "МЕТАЛЛМЕТСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      180
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      216
      Спецификация
      Производство металлургическое
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      216c НДС
    • ИП Шелованов Алексей Юрьевич
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      180,31
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      180,31
      Спецификация
      Производство металлургическое
      Характеристики
      Проволока для опломбирования с двойной витой структурой, бобина 100м, диаметром 0,65мм ГОСТ 3282-74
      Минимальная партия
      43000
      Регионы поставки
      Подробнее
      180,31c НДС
    • ООО "АБИКОМ-ТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      142
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      170,4
      Спецификация
      Производство металлургическое
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      170,4c НДС
    • ООО "САБАН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      134
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      158,12
      Спецификация
      Производство металлургическое
      Характеристики
      ТУ 1200-001-12149517-2016
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      158,12c НДС
    • ООО "СПС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      120
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      144
      Спецификация
      Производство металлургическое
      Характеристики
      Проволока "Спираль", D-0,65мм, L-100м, витая двухжильная из гальванизированной стали, группа коррозионной стойкости - УХЛ1
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      144c НДС
    • ООО "КАЛЕЙДОСКОП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      134
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      134
      Спецификация
      Производство металлургическое
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      134c НДС
    • ООО "ПЕТРОПОЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      130
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      130
      Спецификация
      Производство металлургическое
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      130c НДС
    • ООО "ТОРЭКС ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12
      Спецификация
      Производство металлургическое
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      12c НДС
    • ООО "ПРОМИНВЕСТЭЛЕКТРО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство металлургическое
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Проволока пломбировочная витая 0.75ММ 400М в бобине 0.9КГ Россия
    Проволока холоднотянутая из нержавеющей стали
    от 542,6
    В корзину
    Проволока пломбировочная с двойной витой структурой 0.65ММ 100М сталь в бобине 0.11КГ ГОСТ 3282-74 ООО "Канат СТД"
    Проволока холоднотянутая из нержавеющей стали
    от 420
    В корзину
    Проволока контровочная КО 0.8ММ ГОСТ 792-67
    Проволока холоднотянутая из нержавеющей стали
    от 540
    В корзину
    Проволока пломбировочная 0.5ММ 100М нейлон/нержавеющая сталь
    Проволока холоднотянутая из нержавеющей стали
    от 720
    В корзину
    Проволока контровочная КО-0,5 0.5ММ ГОСТ 792-67
    Проволока холоднотянутая из нержавеющей стали
    от 1200
    В корзину
    Проволока пломбировочная 0.5ММ 100М нейлон/нержавеющая сталь
    Проволока холоднотянутая из нержавеющей стали
    от 2004
    В корзину
    Проволока контровочная КО 0.8 0.8ММ ГОСТ 792-67
    Проволока холоднотянутая из нержавеющей стали
    от 828
    В корзину
    Проволока вязальная низкоуглеродистая общего назначения 2ММ ГОСТ 3282-74
    Проволока холоднотянутая из нержавеющей стали
    от 156
    В корзину
    Проволока вязальная низкоуглеродистая общего назначения 1.2ММ ГОСТ 3282-74
    Проволока холоднотянутая из нержавеющей стали
    от 54
    В корзину
    Проволока вязальная отожженная ОК 3ММ 10КГ ГОСТ 3282-74
    Проволока холоднотянутая из нержавеющей стали
    от 2196
    В корзину
    Проволока контровочная оцинкованная 1.4ММ ГОСТ 792-67
    Проволока холоднотянутая из нержавеющей стали
    от 130
    В корзину
    Проволока пломбировочная 0.65ММ нержавеющая сталь -60...+150ГРАД ЦЕЛЬС ООО "АСПЛОМБ-УРАЛ" Россия
    Проволока холоднотянутая из нержавеющей стали
    Не указана
    В корзину
    Позвонить