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    Главная / Торговый портал / Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки / Лопатка шпательная строительная ANZA 50ММ нержавеющая сталь двухкомпонентная ручка 81963122
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Лопатка шпательная строительная ANZA 50ММ нержавеющая сталь двухкомпонентная ручка 81963122

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Лопатка шпательная строительная ANZA 50ММ нержавеющая сталь двухкомпонентная ручка 81963122- Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
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    Лопатка шпательная строительная ANZA 50ММ нержавеющая сталь двухкомпонентная ручка 81963122

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    Цена
    от 68
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    Поставщики
    • ТРИФОНОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      215
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      215
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
      Характеристики
      Арт. 81963122 Вес, кг 0.14 Страна производства Швеция Модель продукта Шпатель Тип лезвия Сталь Назначение Для различных поверхностей Материал ручки Двухкомпонентный Тип продукта Из нержавеющей стали, ШПАТЕЛЬ ANZA НЕРЖ/СТАЛЬ 50 ММ, Шпатель Применение продукта Выравнивание поверхностей., Применить Марка ANZA Материал полотна Нержавеющая сталь Форма лезвия Прямоугольник Гарантия (лет) 5 Основной материал Нержавеющая сталь Способ очистки Чистка с помощью воды Место использования Внутренний / наружный Количество лезвий 1 Предназначен для Гипсокартонные плиты (замазка, уплотнитель) Ширина лезвия (см) 5 Тип упаковки Без упаковки
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Краснодарский край
      Подробнее
      215c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      81,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      98
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      Цена с НДС, руб.
      98
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
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      Цена с НДС, руб.
      68
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      68
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      68c НДС

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