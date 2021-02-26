Спецификация
Торговля оптовая бумагой и картоном
Характеристики
Торговая марка: Color Copy
Подробные характеристики
Формат: А4
Покрытие: нет
Плотность листа бумаги: 300 г/кв.м
Белизна CIE: 161
Количество листов в пачке: 125
Штук в коробке: 4 шт.
Сертифицирована по экологическим стандартам FSC и EU Ecolabel: Да
Страна происхождения: Австрия
Яркость бумаги: 99 %
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край