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    Главная / Торговый портал / Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные / Брус хвойных пород 1 сорт 22-30% 150х150х6000ММ пропитанный ГОСТ 8486-86
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Брус хвойных пород 1 сорт 22-30% 150х150х6000ММ пропитанный ГОСТ 8486-86

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Брус хвойных пород 1 сорт 22-30% 150х150х6000ММ пропитанный ГОСТ 8486-86- Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные
    14
    Брус хвойных пород 1 сорт 22-30% 150х150х6000ММ пропитанный ГОСТ 8486-86

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    Цена
    от 5850
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    Единица измерения:
    М3
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      Цена без НДС, руб.
      28750
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
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      Размер 150х150х6000 мм. Дерево хвойных пород ООО"АСК"РОССИЯ
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      Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)
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      Цена без НДС, руб.
      27000
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      0.0
      Цена с НДС, руб.
      27000
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
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      Минимальная партия
      40
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    • ООО "ИНСТРУМЕНТ-ТРЕЙД"
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      Цена без НДС, руб.
      21162,5
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      25395
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
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      Минимальная партия
      20
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      25395c НДС
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      16300
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      20.0
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      19560
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      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      19560c НДС
    • ООО "РЕСУРС"
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      Цена без НДС, руб.
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      0.0
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      18053,33
      Спецификация
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      20
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      0.0
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      18000
      Спецификация
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    • ООО ГК "АСТРАХАНЬ-СНАБЖЕНИЕ"
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      14200
      Ставка НДС, %
      20.0
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      Спецификация
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      Минимальная партия
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    • ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      13708,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      16450
      Спецификация
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      Характеристики
      Минимальная партия
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      Цена без НДС, руб.
      13000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      15600
      Спецификация
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      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "УРАЛРЕСУРСЫ"
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      13000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      15600
      Спецификация
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      1
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      15600c НДС
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      15000
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      15000c НДС
    • ООО "ТД "УРАЛСПЕЦСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11966,66
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      20.0
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      14360
      Спецификация
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      Минимальная партия
      10
      Регионы поставки
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      14360c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      11833,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      14200
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      14200c НДС
    • ООО "ФСК-ПРОЕКТ"
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      Цена без НДС, руб.
      11833,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      14200
      Спецификация
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      Характеристики
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      14200c НДС
    • ООО "ЮМАКС"
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      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      14200
      Спецификация
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      Минимальная партия
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      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      14200
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      14200c НДС
    • ООО ТК "ПРОМЫШЛЕННОЕ СНАБЖЕНИЕ"
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      Цена без НДС, руб.
      11833,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      14200
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      14200c НДС
    • ООО "МИКАЛОР"
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      Цена без НДС, руб.
      11200
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      13440
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      хвойная порода
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      13440c НДС
    • ООО "НГС"
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      10900
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      Цена с НДС, руб.
      13080
      Спецификация
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      Характеристики
      Минимальная партия
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      13080c НДС
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      11016,94
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      13000
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      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
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      13000
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
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      Минимальная партия
      0
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      13000c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      13000
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      13000
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      13000c НДС
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      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10416,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12500
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      12500c НДС
    • ООО "ВСС"
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      Цена без НДС, руб.
      10416,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12500
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Самарская область, Саратовская область
      Подробнее
      12500c НДС
    • ООО "АТЛАНТ+"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10053,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12064
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      12064c НДС
    • ООО "СИСТЕМ"
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      Цена без НДС, руб.
      9446,5
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11146,87
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      сухой пиломатериал влажность 18-20% размеры по ГОСТ 8486-86, усушка по ГОСТ 6782.1-75
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      11146,87c НДС
    • ООО "СИСТЕМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9446,5
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11146,87
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      сухой пиломатериал влажность 18-20% размеры по ГОСТ 8486-86, усушка по ГОСТ 6782.1-75
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      11146,87c НДС
    • ООО "СИСТЕМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9446,5
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11146,87
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      сухой пиломатериал влажность 18-20% размеры по ГОСТ 8486-86, усушка по ГОСТ 6782.1-75
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      11146,87c НДС
    • ООО "СИСТЕМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9446,5
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11146,87
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      сухой пиломатериал влажность 18-20% размеры по ГОСТ 8486-86, усушка по ГОСТ 6782.1-75
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      11146,87c НДС
    • ООО "СИСТЕМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9446,5
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11146,87
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      сухой пиломатериал влажность 18-20% размеры по ГОСТ 8486-86, усушка по ГОСТ 6782.1-75
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      11146,87c НДС
    • ООО "СИСТЕМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9446,5
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11146,87
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      сухой пиломатериал влажность 18-20% размеры по ГОСТ 8486-86, усушка по ГОСТ 6782.1-75
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      11146,87c НДС
    • ООО "СИСТЕМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9446,5
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11146,87
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      сухой пиломатериал влажность 18-20% размеры по ГОСТ 8486-86, усушка по ГОСТ 6782.1-75
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      11146,87c НДС
    • ООО "ЛизингПоставка"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9446,5
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11146,87
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      сухой пиломатериал влажность 18-20% размеры по ГОСТ 8486-86, усушка по ГОСТ 6782.1-75
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Саратовская область
      Подробнее
      11146,87c НДС
    • ООО "СпецСнабСтрой"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9446,5
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11146,87
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      сухой пиломатериал влажность 18-20% размеры по ГОСТ 8486-86, усушка по ГОСТ 6782.1-75
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Волгоградская область, Самарская область, Саратовская область, Тамбовская область, Рязанская область, Астраханская область, Республика Крым
      Подробнее
      11146,87c НДС
    • ООО "СИСТЕМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9446,5
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11146,87
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      сухой пиломатериал влажность 18-20% размеры по ГОСТ 8486-86, усушка по ГОСТ 6782.1-75
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      11146,87c НДС
    • ООО "СИСТЕМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9446,5
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11146,87
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      сухой пиломатериал влажность 18-20% размеры по ГОСТ 8486-86, усушка по ГОСТ 6782.1-75
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      11146,87c НДС
    • ООО "ЛЕСПРОМ-М"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8200
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9840
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9840c НДС
    • ООО "КОМПЛЕКТСТРОЙСЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8262,71
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      9750
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      Брус 150*150 6000
      Минимальная партия
      3
      Регионы поставки
      Томская область
      Подробнее
      9750c НДС
    • ООО "СтройТранс"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7916,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9500
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      ГОСТ 8486-86
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9500c НДС
    • ООО "Промсоюз-Инвест"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7703,38
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      9090
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      Цена за м3
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Краснодарский край, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Республика Татарстан (Татарстан)
      Подробнее
      9090c НДС
    • ООО "СИСТЕМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8500
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      8500
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      Пиломатериал изготавливается из хвойных пород не ниже третьего сорта в соответствии с ГОСТ 8486-83 и ГОСТ 2695-83. Недопустимо наличие трещин, обзола.
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8500c НДС
    • ИП Какушкин Максим Валентинович
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8500
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      8500
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      Пиломатериал изготавливается из хвойных пород не ниже третьего сорта в соответствии с ГОСТ 8486-83 и ГОСТ 2695-83. Недопустимо наличие трещин, обзола.
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8500c НДС
    • Индивидуальный предприниматель ИВАНОВ ДЕНИС ИГОРЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7203,38
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8500
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8500c НДС
    • Индивидуальный предприниматель ОЛЕХНОВИЧ АЛЬМИРА ВЛАДИМИРОВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7100
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      7100
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      7100c НДС
    • Ильин Вениамин Борисович
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5850
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      5850
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5850c НДС
    • ООО "ФСК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5850
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      5850
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5850c НДС
    • ООО "СЗС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5850
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      5850
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5850c НДС
    • ООО "ТАИР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      Минимальная партия
      1500
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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