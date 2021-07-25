Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные

Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные

Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные

Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные

Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные

Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные

Доска обрезная хвойных пород 1-6 сорт 50x150x6000ММ не более 22% ГОСТ 8486-86 ОАО "ЮЛХ" Россия

Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные

Доска обрезная ель 1 сорт 6М 1000ММ 250ММ не более 22% ГОСТ 8486-86 ФКУ ОИУ ОУХД-4 УФСИН РОССИИ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ Россия

Доска обрезная березовая 1 сорт 2.9М 1000ММ 220ММ более 20% ГОСТ 2695-83 ФКУ ОИУ ОУХД-4 УФСИН РОССИИ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ Россия

Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные

от 7500 ₽