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    Главная / Торговый портал / Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные / Брус хвойных пород 1 сорт 22-30% 100х100х6000ММ пропитанный ГОСТ 8486-86
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Брус хвойных пород 1 сорт 22-30% 100х100х6000ММ пропитанный ГОСТ 8486-86

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Брус хвойных пород 1 сорт 22-30% 100х100х6000ММ пропитанный ГОСТ 8486-86- Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные
    42
    Брус хвойных пород 1 сорт 22-30% 100х100х6000ММ пропитанный ГОСТ 8486-86

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    Цена
    от 8500
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    Поставщики
    • ООО "БАИК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      28750
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      34500
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      Размер 100х100х6000 мм. Сорт Первый; Влажность 22-30%; В кубе 16 штук; Древесина: Ель, сосна. ООО "АСК" РОССИЯ
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)
      Подробнее
      34500c НДС
    • ООО "ТД "СПЕКТР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      28750
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      34500
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      34500c НДС
    • ООО "УРАЛРЕСУРСЫ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      13750
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      16500
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      16500c НДС
    • ООО "РЕСУРС КОМПЛЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12182,20
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      14375
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      14375c НДС
    • ООО "ТД "УРАЛСПЕЦСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11966,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      14360
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      Минимальная партия
      10
      Регионы поставки
      Подробнее
      14360c НДС
    • ООО "ВЭЛТИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11500
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      13570
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      13570c НДС
    • ООО "МИКАЛОР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11200
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      13440
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      хвойная порода
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      13440c НДС
    • ООО "НГС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10900
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      13080
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      13080c НДС
    • ООО "АТЛАНТ+"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10053,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12064
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      12064c НДС
    • ООО "АРКОНА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10053,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12064
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      12064c НДС
    • ООО "КОНТИНЕНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11804,41
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      11804,41
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      Минимальная партия
      5
      Регионы поставки
      Свердловская область, Ярославская область, Нижегородская область, Челябинская область, Саратовская область, Иркутская область, Тюменская область, Приморский край, Краснодарский край, Красноярский край, Чувашская Республика - Чувашия, Хабаровский край
      Подробнее
      11804,41c НДС
    • ООО "ТАИР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9700
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      11640
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      11640c НДС
    • ООО "СТЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9364
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11049,52
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      Минимальная партия
      5
      Регионы поставки
      Подробнее
      11049,52c НДС
    • ООО "СпецСнабСтрой"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9229
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      10890,22
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      сухой пиломатериал влажность 18-20% размеры по ГОСТ 8486-86, усушка по ГОСТ 6782.1-75
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Волгоградская область, Самарская область, Саратовская область, Тамбовская область, Рязанская область, Астраханская область, Республика Крым
      Подробнее
      10890,22c НДС
    • ООО "СИСТЕМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9229
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      10890,22
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      сухой пиломатериал влажность 18-20% размеры по ГОСТ 8486-86, усушка по ГОСТ 6782.1-75
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10890,22c НДС
    • ООО "СИСТЕМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9229
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      10890,22
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      сухой пиломатериал влажность 18-20% размеры по ГОСТ 8486-86, усушка по ГОСТ 6782.1-75
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10890,22c НДС
    • ООО "СИСТЕМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9229
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      10890,22
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      сухой пиломатериал влажность 18-20% размеры по ГОСТ 8486-86, усушка по ГОСТ 6782.1-75
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10890,22c НДС
    • ООО "СИСТЕМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9229
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      10890,22
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      сухой пиломатериал влажность 18-20% размеры по ГОСТ 8486-86, усушка по ГОСТ 6782.1-75
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10890,22c НДС
    • ООО "ЛизингПоставка"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9229
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      10890,22
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      сухой пиломатериал влажность 18-20% размеры по ГОСТ 8486-86, усушка по ГОСТ 6782.1-75
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Саратовская область
      Подробнее
      10890,22c НДС
    • ООО "СИСТЕМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9229
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      10890,22
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      сухой пиломатериал влажность 18-20% размеры по ГОСТ 8486-86, усушка по ГОСТ 6782.1-75
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10890,22c НДС
    • ООО "СИСТЕМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9229
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      10890,22
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      сухой пиломатериал влажность 18-20% размеры по ГОСТ 8486-86, усушка по ГОСТ 6782.1-75
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10890,22c НДС
    • ООО "СИСТЕМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9229
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      10890,22
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      сухой пиломатериал влажность 18-20% размеры по ГОСТ 8486-86, усушка по ГОСТ 6782.1-75
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10890,22c НДС
    • ООО "СИСТЕМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9229
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      10890,22
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      сухой пиломатериал влажность 18-20% размеры по ГОСТ 8486-86, усушка по ГОСТ 6782.1-75
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10890,22c НДС
    • ООО "СИСТЕМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9229
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      10890,22
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      сухой пиломатериал влажность 18-20% размеры по ГОСТ 8486-86, усушка по ГОСТ 6782.1-75
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10890,22c НДС
    • ООО "ЛЕСПРОМ-М"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8200
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9840
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9840c НДС
    • ООО "СтройТранс"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7916,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9500
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      ГОСТ 8486-86
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9500c НДС
    • ООО "Промсоюз-Инвест"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7703,38
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      9090
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      Цена за м3
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Краснодарский край, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Республика Татарстан (Татарстан)
      Подробнее
      9090c НДС
    • ООО "ОГОНЁК ОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7650
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      9027
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      Брус хвойных пород 100х100х6000 мм,ед.изм-куб.м
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Республика Татарстан (Татарстан)
      Подробнее
      9027c НДС
    • ООО "ДРЕВДЕКОР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8800
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      8800
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8800c НДС
    • ООО "САБАН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7415,00
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8749,7
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      Брус хвойных пород 100х100х6000 мм,ед.изм-м3
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      8749,7c НДС
    • Индивидуальный предприниматель ИВАНОВ ДЕНИС ИГОРЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7203,38
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      8500
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8500c НДС
    • ООО "СИСТЕМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8500
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      8500
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      Пиломатериал изготавливается из хвойных пород не ниже третьего сорта в соответствии с ГОСТ 8486-83 и ГОСТ 2695-83. Недопустимо наличие трещин, обзола.
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8500c НДС
    • ИП Какушкин Максим Валентинович
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8500
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      8500
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      Пиломатериал изготавливается из хвойных пород не ниже третьего сорта в соответствии с ГОСТ 8486-83 и ГОСТ 2695-83. Недопустимо наличие трещин, обзола.
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8500c НДС

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